Őszintén mesélt fogyásról, hízásról Király Linda, aki elárulta, nagyon jól érzi magát a bőrében, bár még 10-15 kilót le szeretne adni.

"Megfogadtam, nemcsak a műtétet végeztetem el, hanem kőkeményen edzek is. Amíg fogyok, izmot is építek, heti ötször-hatszor kőkeményen edzek. De ez genetika is ám, jellemző rám a homokóra alak. De nemcsak a sport és a műtét eredménye ez, a tudatos táplálkozásé és gyógyszeres kezelés alatt állok még. Jól érzem magam már most is a bőrömben, de még 10-15 kilót szeretnék fogyni. A legfontosabb nem is a kilók száma, hanem az, hogy egészséges legyek. A fogyás lelki része is egy folyamat, valóban, ami sokszor hosszabb, mint maga a kilók leadása. Ezért a lelkemet is kezelem. Egyrészt hiszek benne, hogy minden betegség lelki eredetű is, másrészt tényleg igaz, hogy amikor elkezdtem fogyni, sokáig még a túlsúlyos Lindát láttam a tükörben. Meditációval edzem az elmém és a lelkem, segít lecsendesedni, befelé figyelni, megismerni magam" - mesélte a Borsnak adott interjújában Linda.