Demcsák Zsuzsa a Mokkában mesélt arról, hogy minden akadály elhárult, és végre itthon is hivatalosan összeköthetik az életüket indiai származású szerelmével. Zsuzsa arról is mesélt, hogyan szerettek egymásba, és hogyan fogadták szerettei itthon a választottját. A TV2 sztárja szerint párja mindenkivel azonnal megtalálta a közös hangot, szüleivel, de a gyerekeivel is, így egy percig sem volt kérdéses, hogy a családba is tökéletesen beleillik.

Zsuzsa az esküvőről is mesélt, nagy felhajtást biztosan nem szeretne, de egy gyönyörű menyasszonyi ruhára és meghitt pillanatokra nagyon is vágyik. A szertartást valószínűleg szűk családi körben tartják majd, de egy baráti összejövetelnek is nagyon örülne.