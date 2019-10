Mintegy 400 ezer ember halt meg idő előtt az EU-ban 2016-ban. "Jelenleg a légszennyezettség az elsőszámú környezeti kockázat az emberek egészségére nézve" - közölte az az Európai Környezetvédelmi Ügynökség.

A megfigyelőállomásokon mért adatok szerint a vizsgált évben a városokban élők túlnyomó többsége az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által káros szintűnek ítélt finomrészecske-szennyeződésnek volt kitéve. A finomrészecskék mikroszkopikus porszemek, amelyek általában a fosszilis tüzelőanyagok égésekor keletkeznek.

A szakemberek arról számoltak be, hogy bár a levegő minősége javulóban van a kontinensen, de nem a kellő ütemben. Rámutattak ennek kapcsán, hogy még nem sikerült elérni sem az EU, sem a WHO célkitűzéseit.

A finomrészecske-koncentráció 2017-ben hét tagállamban, Bulgáriában, Csehországban, Horvátországban, Lengyelországban, Olaszországban, Romániában és Szlovákiában haladta meg az EU-s határértékeket. Bulgária, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia pedig nem teljesítette a finom szálló porra vonatkozó 2015-ös célszámokat - írja az MTI "A légszennyezettség elleni harc egyúttal küzdelem a klímaváltozás és a zajártalom ellen, illetve az egészségesebb életmód érdekében is" - szögezte le az EEA.