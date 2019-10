Szinetár Dóra ritkán oszt meg kisfiáról fotót közösségi oldalán, de most kivételt tett a követői legnagyobb örömére. Így láthatjuk, milyen nagyra is nőtt már a 2017 szeptemberében született Benjamin. Anyukája azt is elárulta, hogy a kisfia nagyon szereti a diót és külön öröm, hogy a saját termésükből csemegézhetnek.