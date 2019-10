Suzyt a FEM3 Café vendégeként faggatták arról, hogyan érzi magát nem sokkal azután, hogy férje, Jolly elhagyta őt és egyedül maradt kislányával. Az énekesnő elmondta, még vannak közös fellépéseik, de a munkát külön tudja választani a magánélettől.

„Köszönöm, jól vagyok. Nagyon sok tervem van, amiket meg is valósítottam a szüleimmel együtt. És itt a kislányom is, aki mindennél fontosabb, most kezdtük el a sulit. A szüleim valóra váltották egy régebbi álmomat, amerikai gofrizót fogunk nyitni hamarosan. (...) Több olyan anyuka van mellettem, akik olyan helyzetbe kerültek, mint én. Nagyon aranyos üzeneteket kapok tőlük. Tudják, hogy most nehéz időszak ez, hogy ketten maradtunk a kislányommal, de nagyon cukik és köszönöm nekik" - mesélte a kamerák előtt, majd hozzátette, néha azért vannak rosszabb időszakai, de bízik abban, hogy ettől csak jobb lehet.