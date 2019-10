Várkonyi Andi a mögötte álló nehéz időszakban bebizonyította magának, hogy egyedül is képes megállni a helyét. A tévés jelenleg pszichológusi karrierjének él, ám egy új műsor háziasszonyaként is láthatjuk őt hamarosan.

„Azt az energiát, amit az egy ideje már rosszul működő kapcsolatba öltem, a szakítás után új élet kialakításába, izgalmas munkákba fektethettem. Most úgy érzem, többnyire végre jó irányba tartanak a dolgok körülöttem, és a nap végén alaposan, de kellemesen elfáradva zuhanok az ágyba. És igen, eszembe jut olyankor, hogy bebizonyítottam magamnak: egyedül is megállom a helyem, még ha ez nem is mindig könnyű. A Női titkok Várkony Andival című műsorban az országban eddig egyedülállóan új típusú díszletben, szinte otthoni közegben beszélgetek majd olyan híres nőkkel, akiknek van mondanivalójuk, azaz nemcsak szerepelni akarnak, hanem üzenni is" - mesélte a Story Magazinban Andi.