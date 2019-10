Az 55 éves szívtipróért még mindig odáig vannak a nők. A most forgatott Volt egyszer egy Hollywood kedvéért formába is hozta magát a női rajongók legnagyobb örömére. A napokban került napvilágra egy róla készült lesifotó, amin bővebb szabású pólóján is átüt izmos teste.

A jóképű színész a hírek szerint már nem is szingli, ugyanis exe, Jennier Aniston 50. születésnapján melegedett össze Reese Witherspoon-nal.