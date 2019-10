Pátkai Zsolt elmondta: a fővárosban mostanáig 25 fok volt a rekord, amelyet 1943-ban mértek. Most ennél több mint fél fokkal melegebb volt Pestszentlőrincen, ahol 25,6 fokig emelkedett a hőmérséklet.

Az október 21-ei országos melegrekord mostanáig 25,6 fok volt, amelyet 1935-ben Nyíregyházán és Baján mértek. Most viszont Adonyban - ahol vasárnap is megdőlt a melegrekord - 28 fokig melegedett a levegő - közölte a meteorológus.

A meteorológiai szolgálat reggel azt közölte: megdőlt a legmagasabb minimum-hőmérséklet napi rekordja. A Veszprém megyei Balatonedericsen és a Zala megyei Iklódbördőcén mindössze 16 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet. Az előrejelzés szerint egész héten száraz, napsütéses, meleg idő várható. Továbbra is többfelé 20, helyenként 25 fok felett alakulnak a maximumok, de a minimumok is sok helyen 10 fok körül alakulnak.