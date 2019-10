Bár enyhe ősszel indított az időjárás, fontos felkészülni a hamarosan ránk váró hideg téli, fagyos napokra is. Ahogy magunkat, úgy a kertünkben élő növényeket is elő kell készíteni a mínuszokra. Összeszedtük a legfontosabb ház körüli teendőket.

Ahhoz, hogy jövőre is élvezhessünk a csodás kertünk nyújtotta látványt, még a tél beállta előtt néhány fontos kerti munkát mindenképpen el kell végeznünk. Fontos, hogy ne hanyagoljuk el ezeket a teendőket, különben jövőre nem csak a látvány okoz majd gondot, de egyes növények pótlása miatt pénztárcánkba is bele kell nyúlnunk.

Gyepre fel!

Ha szép zöld gyepszőnyeget szeretnénk jövőre, mindenképpen készítsük elő füvünket a télre. Októberben illetve november elején érdemes alaposan elegyengetni a talajt, a szükséges területeken gyomírtózni, valamint műtrágyával behinteni az egész gyepet. A füvesítést hagyjuk márciusra, idén már nem tud kellő hosszúságú gyökeret ereszteni a fűmag.

Ültesd el a hagymákat

Gyönyörű virágzó kertünk lehet jövő tavasszal, ha még most elültetjük a hagymás virágokat. Keressünk nekik ideális helyet és magasságuk két-háromszorosának megfelelő mélységbe ássuk le őket, csúccsal felfelé, majd takarjuk be őket földdel.

Takarítsd be a termést

Ebben az időszakban kell betakarítani a terméseket. Szedjük le a fáról az almát, diót, takarítsuk be a répát, fehérrépát és a vöröhagymát is. Ezeket a terméseket pedig tegyük el télire fagymentes helyre. Ilyenkor érdemes befőttet, lekvárokat, kompótokat készíteni, illetve a káposzta savanyítására is az ősz a legideálisabb évszak.

Sövények, bokrok

Azokat a bokrokat sövényeket, amelyek nem örökzöldek, mindeképpen vágjuk vissza ősszel, mert ha nem így teszünk, elhalhatnak, ugyanis a nedvességet visszaszívják a gyökereikbe. Fajtafüggő, de általában a méretük negyedére kell visszavágni őket A lombos sövényeket csak annyira vágjuk vissza, hogy szép tömörek maradjanak.

Nagytakarítás

Kertünknek is nagy szüksége van ősszel az igazi és kiadós nagytakarításra. Húzgáljunk ki minden elhalt, elszáradt növényt gyökerestül, tisztítsuk meg és javítsuk fel az ágyások földjét, így nem csak jobb minőségű talajt kapunk, de a kórokozók és kártevők dolgát is megnehezítjük ezáltal.

Takarás

Az érzékeny növényeket nem árt betakargatni, így megvédhetjük őket a téli fagytól és jövőre is csodásan fognak mutatni a kertben, tövüket takarjuk be jó vastagon egy réteg mulccsal. Lombhullató fák és örökzöldek esetén a törzs körül hagyjunk szabadon egy keskeny sávot, hogy a kártevők rágó kártételét megelőzzük.