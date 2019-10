Kim Kardashian október 21-én ünnepelte 39. születésnapját, ennek alkalmából pedig elárasztották a közösségi oldalakat a róla készült felvételek. Így köszöntötte őt minden ismerőse, barátja és családtagja, ahogy Khloé Kardashian is. Ő volt azonban az, aki nem csak előnyös és kedves felvételekelt tett róla közzé, hanem egy igen kompromittálót is. Egy igen ittas pillanatában is megmutatta Kimet, mégpedig részegen.

(A videó a 8. oldalra lapozva látható)