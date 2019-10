Bajor Lilit manapság a Barátok közt című sorozatban láthatják rendszeresen a tévénézők. Bajor Imre lánya nem nyilatkozik túl gyakran, most azonban édesapjáról is beszélt.

"Apa nagyon féltett, de most büszke lenne rám. Amikor márciusban először forgattam, egy öltöztető odajött hozzám, és azt mondta, hogy édesapámat is ő öltöztette a Pasik című sorozatban, és majdnem ugyanott van az öltözőnk. A munkám telis-tele van érzelmi érintettséggel" - mesélte a hot! magazinnak Bajor Lili, aki habár szereti a biztos pontokat az életben, most szabadúszóként dolgozik.

"Édesapám is szerette a biztos dolgokat, ezért is nyitotta az éttermet, ami véleményem szerint a betegségét okozta. Kiskoromban jártam a Kicsihuszárban, ám a halála után átalakított vendéglátóegységbe soha nem akartam visszamenni" - vallotta be érzéseit Lili.