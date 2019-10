Magyar csoportok is utaztak ki ahhoz a brazil guruhoz, aki a beszámolók szerint rengeteg csodálatos gyógyítást vitt véghez. Nemrégiben azonban robbant a bomba: több száz nő vádolta meg szexuális zaklatással.

A 77 éves Joao Teixeira de Faria körüli botrányt egy brazil tévécsatorna robbantotta ki a tavalyi év végén. A férfit sokan Isten szolgájaként, mások orvosként tisztelték, de hivatalosan egyik sem volt.

Miután a televízióban megjelent a riport arról, hogy egy nő szexuális visszaéléssel vádolja a gurut, még több száz nő jelentkezett, akiket szintén bántalmazott a férfi. Volt, aki szerint arra kérte őt a guru, hogy orálisan elégítse ki, mert úgy tudja csak elérni, hogy megszabaduljon a betegségétől - írja a Bors. Az áldozatok között volt egy 14 éves kislány is, de még saját lánya is megszólalt az ügyben, aki 14 évesen azért szökött el otthonról, mert apja verte és többször meg is erőszakolta őt.

Sok hívő a botrány ellenére is hisz a férfi gyógyító erejében. A guru egyébként becsület érdemrendet is kapott a perui miniszterelnöktől, akinek állítólag fogyatékos fiát is meggyógyította. Hazánkban egy utazási iroda kifejezetten a guruhoz szervezett utakat, a Bors információi szerint az iroda azonban már bezárt.