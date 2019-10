Hamarosan oltár elé vezeti menyasszonyát Gájer Bálint, aki hatalmas áldozatot is hozott a nagy nap miatt. Fogait is megszépíti az esküvőre.

Gájer Bálint a szakításról énekel legújabb dalában, ám magánéletében közel sem erről van szó. Boldog párkapcsolatban él szerelmével, akit hamarosan oltár elé vezet. A büszke vőlegény nagyon komolyan veszi az esküvőt és az azon készült fotókat is, ugyanis még a fogait is széppé varázsolja a nagy napra. Bevállalta a fogszabályzót is.