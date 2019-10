Nagy Sanyi hosszú ideje tervezgette, hogy futással spékeli meg a mindennapjait. A színész végül rászánta magát, egy ideje minden nap futócipőt húz egészsége érdekében. „Nagyon igyekszem figyelni, óvni az egészségem. Most elkezdtem végre futni. Vettem magamnak cipőt, pólót, teljes futószettet. A lakó-környezetemben futok, aminek nagyon örülök.

Korábban sose volt kedvem belevágni, de ezt most végre megelőzte a cselekvés" – árulta el aó Kalandozóban a színész, aki napi fél órát szentel ennek a mozgásformának. „Nem akarom derékba törni ezt a lelkesedést, most 25-30 percet futok. A testemet se szeretném gyötörni, ha azt érzem elég volt, akkor abbahagyom. Ennyi mozgás is teljesen jól átmozgat" – mondta a színész, aki alig várja, hogy egy kicsit a pihenésre is jusson ideje.

„Szeretem az őszi-téli kikapcsolódási formákat. A szaunázás nagy rajongója vagyok, különösen a hűvösebb időben nagyon szeretem. Ilyenkor egy jó forralt borozás, egy wellness hétvége igazán fel tud tölteni. Ősszel még két ilyen wellnessre is lehetőségem lenne, remélem időm is lesz rá" – mesélte Nagy Sanyi, aki az aktív és passzív pihenést egyaránt szereti. „Akkor tudok teljesen kikapcsolódni, ha nem kell foglalkoznom a munkával, a színházzal. Van, hogy a barátaimmal utazom, de arra is volt már példa, hogy egyedül mentem valahova. Gyakran beülök az autóba és elmegyek a Pilisbe sétálni egyet. Nálam nyitott kérdés, hogy társasággal vagy egyedül kapcsolódom ki. Most épp azt tervezzük a barátaimmal, hogy veszünk egy vitorlást és azzal is eljárunk majd kikapcsolódni. Vizsgám még nincs, de ez nem tart vissza" – árulta el Tuka Niki műsorvezetőnek a színész.