Pontosan húsz éve, 1999. október 27-én a budapesti Nagy Lajos király útja és az Erzsébet királyné útja kereszteződésében lévő négyemeletes lakóházban került rendőrkézre Ambrus Attila. Most elmesélte, mit is csinált mielőtt elkapták.

"Aznap délután 3-4 óra körül iszogattam, és éppen az ebédem készítettem, paprikás krumplit, de a füstölt oldalas helyett természetesen bélszínből" – mesélte a Vasárnapi BorsnakAttila.

"Furcsa volt, hogy bár ez a környék még éjjel kettőkor is nagyon forgalmas hely, akkor kora este szinte egyetlen hang sem jött be kintről. Ahogy kinéztem, láttam néhány rendőrt jobbra-balra futkorászni, illetve egy mesterlövészt is kifigyeltem. De persze már előtte sejtettem: ha nem lépek le az országból, akkor előbb-utóbb végem lesz, és mint később megtudtam, három nappal a rajtaütésem előtt már teljesen körbezártak mindent (...) Talán három nappal korábban valaki felcsöngetett a kaputelefonon, ami gyanús is volt, hiszen előtte abban a 2,5-3 hónapban, amíg ott húztam meg magam, soha senkit nem kerestek ott. Természetesen később kiderült, hogy a rendőrök csekkoltak le" - mesélte a lapnak, és elmondta ezt megelőzően nagyot hibázott.

"Az utolsó, Üllői úti balhémnál otthagytam a kedvenc sárga táskámat, amiben többek között volt egy telefonkártya is. Ez alapján lenyomozták, kiket hívtam, kik voltak a segítőim, és ez alapján jutottak el hozzám is" - folytatta, és azt is elmondta, már csak pár nap kellett volna, hogy elhagyja az országot.

Az utolsó percekre így emlékszik vissza:

"Este hét óra környékén kaptak el, éppen a Tényeket néztem a tévében. (...) A páncélpajzsok mögött álló rendőrök felszólítottak, mondtam, hogy nincs nálam semmi, aztán kinyitottam az ajtót, lefeküdtem a földre, és abszolút kulturált módon megbilincseltek, pedig bele is verhettek volna a falba. Még a zakómat is leporolták, és úgy adták fel rám, de a sörömet már nem engedték meginni, lefelé menet pedig a kommandósok fotózkodtak velem. Osváth László, a terrorelhárítás egykori vezetője fogott el, így neki köszönhetem az életet, hiszen ha nem kapnak el, szinte száz százalék, hogy azzal az életvitellel már nem élnék. Hogy milyen kicsi a világ, azt az is mutatja, hogy később az esküvőmre Osváth szerezte a zenekart".