„A mellembe rakattam implantátumot. Életem legnagyobb hibája volt. Azóta is bánom. Nem voltak kicsi melleim... Most meg szoptatás után még nagyobb lett.Teljesen szép volt. Egy nyomás hatására döntöttem a műtét mellett. Nem is az én véleményem volt. A párom nagyon szerette volna, hogy nagyobb mellem legyen. Belementem. De már akkor is úgy rettegtem tőle, hogy felálltam a műtőasztalról" - mesélte Éva a Life Tv-n futó műsorban.