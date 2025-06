Az elmúlt hetekben számos pletyka kapott szárnyra arról, hogy Justin Bieber és Hailey Bieber házassága romokban hever, és hamarosan bejelenthetik a válásukat. A Bieber házaspár problémái azzal kezdődtek, hogy az elmúlt hónapokban Bieber csontsoványra fogyott, dühkezelési problémákkal küzdött, és rákapott a kábítószerekre is, miközben pénzügyi csőd közeli állapotba került. Ezzel párhuzamosan Hailey merőben eltérő utat járt be: a saját lábára állt, milliárdossá vált, majd a Vogue címlapjára is felkerült. Emellett nem elhanyagolható jel az sem, hogy Hailey Bieber levette a jegygyűrűjét.

Justin Bieber és Hailey Bieber házassága romokban: hamarosan bejelenthetik a válásukat a pletykák szerint

Forrás: Northfoto

Mi a helyzet jelenleg Justin Bieber és Hailey Bieber házasságával?

A témában készített videónkban összeszedtünk minden elérhető információt a Bieber házaspár kapcsolatának jelenlegi problémáiról. Ha kíváncsi vagy mi történt az elmúlt napokban, akkor nézd meg a life.hu TikTok-videóját: