Megdöbbentő okok miatt költenek a férfiak az Onlyfansen – Nem, nem az, amire gondolsz!

Tanulság

Most azt gondolhatod, hogy ez szomorú, vagy hogy egyfajta megcsalás. Nagyon sokan élnek magányos párkapcsolatokban, lehet, hogy te is tapasztaltad már. A legjobb megoldás, ami mindig megtérül: a figyelem. A pasik többsége nehezen nyílik meg érzelmileg, sokszor a saját párjukkal szemben is.

A legjobb ha mindig biztosítod, hogy ott vagy neki, és végig hallgatod, amit mondani akar, még akkor is, ha már tízszer elmondta, vagy ha totálisan hidegen hagy a téma, amit lelkesen ecsetel. De azt is lehet, hogy kipróbálod valamelyik olyan hobbiját, ami annyira nem a te világod , még a végén lehet neked is megtetszik. Persze ennek oda-vissza játéknak kell lennie mindig. Így lehet az összetartozás érzését, és az érzelmi kötelékeket erősíteni. Örök és biztos recept.