Az idő múlását a világ legtermészetesebb dolgának gondolja Udvaros Dorottya, aki mindent megtesz azért, hogy 65 évesen is fitt legyen, de szélmalomarcot nem vív az öregedéssel.

A színésznő szexi táncot lejt a Nemzeti Színház egyik darabjában. Saját bevallása szerint a táncot darabbéli partnerével, Nagy Márkkal találták ki, és miután a rendezőnek, Vidnyánszky Attilának is tetszett, bent maradt a végső verzióban is.

"Világéletemben sportoltam, és most is rendszeresen tornázom. Ennyi a titok" - árulta el Udvaros Dorottya a Bors kérdésére, miszerint mivel tartja ilyen jó formában magát. A színésznő a lapnak azt is elárulta, megbékélt az idő múlásával, nem küzd az öregedés ellen: "Az idő múlása teljesen független az akaratunktól. És nem megbékélni valamivel, ami objektíven létezik, az a legnagyobb ostobaság" - fogalmazott a színésznő, akit mégis gyakran találnak meg kortalan szerepek játékos és humoros személyisége miatt.