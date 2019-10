Demcsák Zsuzsa Ázsiában esett szerelembe, és habár egy ceremóniát már tartottak kint, Magyarországon is szeretnék hivatalossá tenni a kapcsolatukat. Ehhez azonban sok mindent el kell intézniük, ezért egy időre elszakadtak egymástól. Krishan visszautazott Indiába, hogy beszerezhesse azokat a papírokat, amelyk szükségesek az itthoni esküvőhöz. Lassan egy hónapja van távol, de már nem sokáig.

"Zsuzsa nagyon izgatott, mert Krishan egy héten belül, de legkésőbb jövö hét végéig visszautér hozzá és a gyerekekhez és onnantól kezdve nincsen akadálya az esküvőnek sem. Úgy tudom, már megvannak a szükséges papírok, ezeket hozza is magával, így rövid időn belül meg is tartják majd a menyegzőt. Mivel Zsuzsa továbbra is tartja magát ahhoz, hogy kicsi, meghitt esküvőt szeretnének tartani Krishannal, így biztosan senki nem sértődik meg, ha nem kap meghívót" - mesélte a Ripostnak egy közeli ismerős.