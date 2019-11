Várkonyi Andi a Hot! Magazinnak mesélt fájdalmas válásáról. Bár közös megegyezéssel váltak el egymástól és kislányukat, Nórit is békésen nevelik tovább, a szakítás mégis fájdalmas volt. Egy éve döntött úgy Gábor és Andi, hogy elköszönnek egymástól.

„Nem Gábor volt az egyetlen, akit elengedtem. Több embert kellett áttennem egy másik fiókba, amivel nincs is semmi baj. Változunk, a kapcsolataink is változnak, nem tehetünk mást, mint hogy ezt elfogadjuk.Készen állok egy kapcsolatra, de nem sürgetem. Megfogadtam, hogy nem alkuszom meg. Miért érjem be középszerű érzelmekkel, amikor azok lehetnek elsöprőek is?" - mesélte Andi.