A rajongók legnagyobb örömére ismét szent a béke Majka és Curtis között, akik már bele is vetették magukat a közös munkába. Curtis a békülés után automatikusan csatlakozott Majka leszervezett koncertjeihez, mintha mi sem történt volna. Így vágtak bele a közös próbákba is Bangó Margittal és a 100 Tagú Cigányzenekarral is.

A nem mindennapi próbáról fotókat is megosztottak közösségi oldalaikon.