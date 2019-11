Görög Zita kisifa, Timon hihetetlenül édes, a legutóbb róla közzétett fotón pedig az is látszik, mennyire huncut.

Görög Zita büszke anyaként gyakran oszt meg felvételeket kisfiáról, Timonról, akiről azt eddig is tudtuk, hogy hihetetlenül aranyos, de most az is kiderült, hogy nagyon huncut. Elég csak ránézni a legutóbb róla közzétett fotóra, látszik milyen virgonc a kisfiú.

"Á, sose lesz velem gond. Kicsit sem vagyok huncut. Egyáltalán nem zavar, ha nem kapom meg azonnal, amit akarok, és elképesztő szófogadó vagyok. #se" - írta anyukája a képhez.