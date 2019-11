Sussex hercegnéje elárulta, hogy kisfia már elkezdett mászni, és két fogacskája is kibújt. Megan egy windstori katonai találkozón mesélt kisfia fejlődéséről. A hercegné arról is beszámolt, mennyire csodálja a katonák hozzátartozóit, feleségeit, akik összetartják a családot és azt is megemlítette, nehéz lehet, hogy kimaradnak a gyerekük fejlődéséből.

Amy Thompson, az egyik tiszt felesége azt nyilatkozta, Meghan közvetlen volt vele, és jól elbeszélgettek a gyermekeikről, ugyanis neki is épp fél éves a kislánya.

"Ő is csak egy átlagos anya, és olyan volt, mintha egy barátommal beszélgetnék."

-írja az express.