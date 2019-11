Ma este debütál a TV2-n Majka új műsora, a Nyomd a gombot tesó!. Az új gameshow a műsorvezető saját ötlete alapján készült, most pedig azt is elmesélte, mikor pattant ki a fejéből az ötlet.

Majka évek óta küzd inszomniával, vagyis a rapper-műsorvezető keveset és rosszul alszik. Bár az alvászavar rémes állapot, Majkának sikerült a javára fordítania, hiszen a legjobb ötletei rendre egy-egy álmatlan hajnalon törnek rá. -írja a Ripost.

Így történt ez 9 hónappal ezelőtt is, amikor félálomban forgolódva bevillant neki a Nyomd a gombot, tesó! alapötlete. Majka azonnal dolgozni kezdett a megvalósításon, amelynek eredményét ma este bárki megnézheti a TV2 képernyőjén.

„Ritkán pihenek, és akkor is rosszul. Az alvás sajnos nem az erősségem. Rengeteg módszert próbáltam már, de egyik sem jött be. Bár az is igaz, hogy talán ennek köszönhetem a legtöbb igazán jó ötletemet, vagy akár a legjobban sikerült rímeket... Nálam az ötletelés időszaka általában a kora reggeli vagy inkább a hajnali órák, amikor még mindenki más alszik, és én is félálomban vagyok. Az ágy mellett ott a telefon, és ilyenkor felmondom rá a gondolataimat, vagy éppen ha olyan erős az ötlet, mint mondjuk a Nyomd a gombot, tesó!, akkor felkelek, újra átgondolom, és már el is kezdem körülbelül kidolgozni. Attól a hajnaltól elkezdődött a kemény meló, és kellett kilenc hónap, hogy most itt tartsunk és forogjanak a kamerák"

– nyilatkozta Majka a műsor egyik forgatási szünetében.