A megemlékezésen készült fotó a királyi családról újra beindította a pletykákat. Habár egyesek szerint az etikett kívánta meg ezt az ültetési rendet, mások szerint a testvérek megromlott viszonya is hozzájárult ahhoz, hogy egymástól ilyen távol foglaltak helyet.

Korábban Harry herceg egyértelműen vallott arról, hogy jelenleg nem a legidillibb a kapcsolatuk Vilmossal, de ez valójában egyáltalán nem furcsa testvérek között: "Testvérek vagyunk, és mindig is testvérek leszünk. Jelenleg határozottan külön utakon járunk, de mindig ott leszek neki, ha szüksége van rám, és tudom, hogy ő is mindig ott lesz nekem... Jelenleg valóban nagyon keveset látjuk egymást, de nagyon szeretem őt. Az ilyen jellegű hírek nagy részét a semmiből kreálják... Ettől függetlenül, ahogy a legtöbb testvérnek, úgy nekünk is vannak jobb és rosszabb napjaink" - fogalmazott Harry.