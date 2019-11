Visszatérhet a képernyőre Jáksó László - a hírt maga a tévés jelentette be a Tények Plusz című műsorban. Részleteket egyelőre nem árult el, csupán annyit, hogy januártól lesz látható. Az utóbbi években egyébként többször is megkeresték, de most végre tényleg jó ajánlatot kapott.

„Volt egy időszak, amikor én konzekvensen nemet mondtam a nagyon megalázó dolgokra, az volt a benyomásom, hogy ahhoz, hogy az ember szerepeljen, néhány megalázót is be kell vállalnia, például bogarakat egyen... Én ezeket nem akartam elvállalni, biztos hisztis vagyok, de nem találtam volna ebben a helyem. Mondtam pár nemet és utána nem is erőltették... De most! (...) Leszek valahol. van egy ajánlatom. És januártól lesz egy újabb nagy dolog."