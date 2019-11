A 64 éves férfi pénztárcáját egy buszon lopták el a nyertes szelvénnyel együtt. A rendőrségi nyomozás azóta is tart, azonban eddig nem bukkantak a tolvaj nyomára. József elővigyázatos volt, és lefénymásolta a nyertes szelvényt, a lopás előtt pedig az adatait is rögzítették a lottózóban.

József ügyvédje szerint már csak a Szerencsejáték Zrt-n múlik, mikor érkezik meg a nyereménye, ugyanis a hatóság megküldte a hivatalos iratokat.

"Most már kétszáz százalék, hogy hozzájutok a nyereményemhez...Bízom benne, hogy még ebben a hónapban kézhez kapom a milliókat."

-mondta József a Storynak.

A férfi jelenleg egy pesti külvárosi családi ház hátsó felében él szerény körülmények között. Minden vágya, hogy vegyen egy házat és jó körülmények között éljen. József egészségügyi állapota is sokat romlott az elmúlt időszakban, megműtötték az egyik szemét, és a sérve miatt is kés alá kell feküdnie, így ráférne, hogy valami jó is történjen vele.