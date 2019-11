"Nagy volt a nyomás rajtam. Teljesíteni akartam. Begőzöltem, futottam, és nem is cselezgettem, mert azt éreztem, hogy elkapom az ellenfelemet. A pálya szélén rohantam körbe-körbe, majd az egyik kilencven fokos kanyart nagyon rosszul vettem be, és a bal lábam teljesen maga alá fordult. Tíz másodperc volt a meccs végéig, azt még lefutottam. Bár lehet, hogy nem kellett volna. Az adrenalin tompította a sérülést, de miután leültem, pokolian fájt" - mesélte Bence a Ripostnak.

„Kaptam jégsprét, és szorítókötést, majd bevittek a kórházba. Megröntgeneztek, begipszelték, amit egyébként néhány nappal később a barátaim leszedtek" - nevet. "Most már merevítőt sem kell hordanom, még kicsit sántikálok, de hamarosan újra visszatérek a sporthoz" - mondta a lapnak Bence, aki sérülése ellenére is imádott részt venni ebben a játékban, amit hamarosan a nézők is láthatnak.