Nehéz időszakon megy keresztül Peller Károly, a színész ugyanis elvesztette imádott macskáját, Béla bát.

Az Operett sztárja a Facebookon is elbúcsúzott házi kedvenctől, ami rendkívül szép kort élt meg. Béla bá 17 évet élt, és hétfőn aludt el örökre. A színész búcsú "leveléből" kiderül, hogy a cica nemrég agyvérzést kapott, és egy daganat is kiújult a lábán és az oldalán.

"Jövő hétre kaptunk időpontot az onkológián...Ma azonban Béla bá másképp döntött. Mindig azt reméltem, hogy amilyen békés, szeretni való való macska ő, ha itt az ideje, elalszik az egyik kedvenc helyén. Így is lett. A ma délutáni szunya lett az utolsó.Bemászott az egyik macska bújóba, ahogy korábban is sokszor már. Kényelmesen elhelyezkedett, majd békésen elengedte az életet. Békésen és kényelmesen. Látom abból, ahogy itt fekszik. Nem mutatom meg, de így van. Bízom benne, tudta, mennyire szeretjük. Talán azt is tudta, hogy mennyit gondolkodtunk, mi lesz, ha az onkológus rossz hírt mond. Remélem azt is tudta, hogy mennyire fog hiányozni...Jó durmolást "Öregem"