Idén is megválasztották az Év Szupermodelljét. 10 lány egy budapesti szórakozóhelyen mérkőzött meg az ismert emberekből álló zsűri előtt. Az ítészek között helyet foglalt Hajdu Péter is, aki a Life.hu-nak elmondta, ő mi alapján pontozza a modelleket. Az est során a lányok egyöntetűen azt vallották, számukra a felkészülésben a sportedzések okozták a legnagyobb kihívást. Edzőjük az Európa Játékok aranyérmes sportolója, Farkas Balázs volt, aki azt is elmondta, mit gondol a lányok sportfelkészültségükről. A nyertes pedig Kapusi Kira lett, aki nem számított arra, hogy ő lesz az első.