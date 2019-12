Aki gyakorta megfordul a színpadon, az bizony nem tudja elkerülni a kínos szituációkat, ráadásul abban is biztos lehet, hogy sokan látják kellemetlen perceit. Stohl Luca is átélt már nem egy ilyet, amit meg is osztott Szulák Andreával a Nyugi! Köztünk marad! című műsorban. Végzett táncművészként élete első darabjában történt az eset.

"Kulka János játszotta Billy Flynnt. Az ő számában mi táncosnők ilyen óriás pink toll-legyezőkkel nyomultunk. (...) Tudod, amikor érzed előtte, hogy valami nem jó, de még azért csinálod. Olyan szinten sikerült a csönd közepébe beletüsszentenem, hogy azt éreztem, hogy összeszakad a Centrál Színház" - mesélte Luca.