Két éve várjuk, és most végre megtörtént — Taylor Swift és Travis Kelce eljegyezte egymást

A tündérmesébe illő szerelmi történetet két éve figyeli az egész világ. Mindenegyes ünnep, születésnap előtt attól volt hangos a közösségi média, hogy „na, majd most megtörténik”, de semmi nem történt. Mostanáig. Taylor Swift és Travis Kelce, az eleinte legvalószínűtlenebbnek tűnő, mégis legkedveltebb sztárpár eljegyezte egymást.
„Az angol tanárod és a tornatanárod összeházasodik” – írták több fotóhoz, amelyeken Travis Kelce megkéri Taylor Swift kezét egy közös Instagram-bejegyzésben.
A képeken látható, ahogy az amerikai foci sztárja egy csodaszép kertben letérdel a popsztár elé, és egy eljegyzési gyűrűt nyújt át Taylor Swiftnek. A popsztár egy közeli fotót is megosztott csillogó eljegyzési gyűrűjéről, amelyen egy régi, briliáns csiszolású gyémánt látható arany foglalatban. A képeken Taylor boldogan öleli és csókolja újdonsült vőlegényét. A sztárpár az ünneplésről is megosztott néhány fotót a rajongókkal.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.