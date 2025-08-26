Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Két éve várjuk, és most végre megtörtént — Taylor Swift és Travis Kelce eljegyezte egymást

2025.08.26.
Taylor Swift és Travis Kelce két év randizás után eljegyezték egymást, amit a énekesnő és a sportoló kedden egy Instagram-posztban erősített meg.

A tündérmesébe illő szerelmi történetet két éve figyeli az egész világ. Mindenegyes ünnep, születésnap előtt attól volt hangos a közösségi média, hogy „na, majd most megtörténik”, de semmi nem történt. Mostanáig. Taylor Swift és Travis Kelce, az eleinte legvalószínűtlenebbnek tűnő, mégis legkedveltebb sztárpár eljegyezte egymást. 

Taylor Swift és Travis Kelce
Taylor Swift és Travis Kelce eljegyezték egymást
Forrás: Getty Images

Taylor Swift és Travis Kelce, a popsztár és az amerikai foci sztárja összeházasodnak

„Az angol tanárod és a tornatanárod összeházasodik” – írták több fotóhoz, amelyeken Travis Kelce megkéri Taylor Swift kezét egy közös Instagram-bejegyzésben.

A képeken látható, ahogy az amerikai foci sztárja egy csodaszép kertben letérdel a popsztár elé, és egy eljegyzési gyűrűt nyújt át Taylor Swiftnek. A popsztár egy közeli fotót is megosztott csillogó eljegyzési gyűrűjéről, amelyen egy régi, briliáns csiszolású gyémánt látható arany foglalatban. A képeken Taylor boldogan öleli és csókolja újdonsült vőlegényét. A sztárpár az ünneplésről is megosztott néhány fotót a rajongókkal.

