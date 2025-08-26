Sophie Turner végleges döntést hozott — A színésznőnek egy életre elege lett a „médiapokolból”

Sophie Turner 2023-as válása után döntött úgy, hogy hazaköltözik, és nem bánta meg. A Flaunt magazinnak adott interjújában mesélt brit életéről, és arról, hogy elege van a médiapokolból, ezért újabb, végleges döntést hozott, amely a családi életén túl a karrierjére is hatással lesz.

Sophie Turner döntése végleges

Sophie Turner boldogabb, mint valaha, és szeretné, ha ez így is maradna

A Trónok harca 29 éves sztárja nyíltan beszélt arról, hogyan kezdte újra az életét Angliában, miután 2023-ban elvált volt férjétől, Joe Jonastól. Őszintén beszélve arról, hogy miért szeret a hazájában élni, Turner azt mondta: „Egyszerűen otthon érzem magam itt; soha többé nem akarok költözni”.

A színésznő elmondta, hogy nagyon boldog, hogy visszatért az Egyesült Királyságba, és hogy legközelebbi gyerekkori barátai veszik körül.

„Amíg távol, az Egyesült Államokban éltem, nem is érzékeltem, mennyire hiányoznak, és mekkora szerepe van a barátoknak az ember jóllétében. Visszatértem, és hatalmas hálával tölt el, hogy vannak nekem” — magyarázta a színésznő, aki azt is elárulta, mi a kedvenc angliai szabadidős tevékenysége.

„Az egyik kedvenc kikapcsolódási módom, ha leülök egy kanapéra egy jó barátommal, és pletykálkodom egy pohár bor mellett. Ez a legjobb” — mondta el.

Az interjúban a színésznő arról is beszélt, hogy legújabb filmje a Trust forgatása épp azután kezdődött, hogy elváltak Joe Jonasszal, és emiatt egy valóságos médiapoklot élt meg, ami nagyon megviselte. A forgatás segített neki feldolgozni családja szétesését és az akörüli felhajtást is, de köszöni szépen, soha többé nem kér abból, amit az amerikai sajtótól kapott. Ezért a döntése, hogy többé nem költözik vissza az Egyesült Államokba, végleges.