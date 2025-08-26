Betegre keresi magát hónaljszőrével a népszerű influenszer: több, mint 3 millió a bevétele havonta

Hölgyeim, a szőrtelenítés ideje lejárt, éljen a dús és hosszú hónaljszőr!

Fenella Fox büszke a hónaljszőrére.

Forrás: Jam Press/@fenellascorner

Így lehet a hónaljszőr jövedelemforrás

Emlékszel, amikor gyötrődve tanultál az érettségire annak érdekében, hogy minél több pontod legyen és a legjobb egyetemek között válogathass és megalapozd a jövődet? Ha valaki akkor azt mondja neked, elég eldobnod a borotvát és dús prémet növesztened ahhoz, hogy milliókat keress, valószínűleg röhögőgörcsöt kapsz, pedig úgy tűnik, 2025-ben már ez is bőven elég a boldoguláshoz.

A 30 éves Fenella Foxnak legalábbis mindenképp, hiszen havonta több, mint 3 millió forintnyi összeget keres csak azzal, hogy dús hónaljszőrét mutogatja.

Fenella több, mint 3 millió forintot keres havonta.

Forrás: Jam Press/@fenellascorner

A brit tartalomgyártó ugyanis egy napon gondolt egyet és úgy döntött, többé nem szőrtelenít, ezzel erősítve a testpozitivitást ugyanúgy magában, mint a követőiben. A meglehetősen sűrű és sötét szőrzettel megáldott nő ugyanis állítása szerint rengeteg kritikát és bántást kapott a kinézete miatt és szerette volna felhívni a figyelmet arra, hogy a szőrzet egy teljesen normális dolog és nem kellene szégyellniük a nőknek sem.

Fenella mindenkit testpozitivitásra buzdít.

Forrás: Jam Press/@fenellascorner

Arra azonban álmában sem számított, hogy milyen népszerűségre tesz szert a döntése miatt: több, mint egymillió követőt gyűjtött össze az Instagramon, az együttműködéseknek hála pedig irigylésre méltó keresettel rendelkezik.