2025. aug. 26., kedd

Betegre keresi magát hónaljszőrével a népszerű influenszer: több, mint 3 millió a bevétele havonta

Jam Press/@fenellascorner -
bevétel influencer szőrzet
Nagy Kata
2025.08.26.
A 30 éves Fenella Fox csak arra alapozott, amit a természet adott: hónaljszőrre, méghozzá nem is kevés mennyiségben!

Hölgyeim, a szőrtelenítés ideje lejárt, éljen a dús és hosszú hónaljszőr! 

Fenella Fox és a hónaljszőre
Fenella Fox büszke a hónaljszőrére. 
Forrás: Jam Press/@fenellascorner

Így lehet a hónaljszőr jövedelemforrás 

Emlékszel, amikor gyötrődve tanultál az érettségire annak érdekében, hogy minél több pontod legyen és a legjobb egyetemek között válogathass és megalapozd a jövődet? Ha valaki akkor azt mondja neked, elég eldobnod a borotvát és dús prémet növesztened ahhoz, hogy milliókat keress, valószínűleg röhögőgörcsöt kapsz, pedig úgy tűnik, 2025-ben már ez is bőven elég a boldoguláshoz. 

A 30 éves Fenella Foxnak legalábbis mindenképp,  hiszen havonta több, mint 3 millió forintnyi összeget keres csak azzal, hogy dús hónaljszőrét mutogatja. 

Fenella több, mint 3 millió forintot keres havonta. 
Forrás: Jam Press/@fenellascorner

A brit tartalomgyártó ugyanis egy napon gondolt egyet és úgy döntött, többé nem szőrtelenít, ezzel erősítve a testpozitivitást ugyanúgy magában, mint a követőiben. A meglehetősen sűrű és sötét szőrzettel megáldott nő ugyanis állítása szerint rengeteg kritikát és bántást kapott a kinézete miatt és szerette volna felhívni a figyelmet arra, hogy a szőrzet egy teljesen normális dolog és nem kellene szégyellniük a nőknek sem.

Fenella mindenkit testpozitivitásra buzdít. 
Forrás: Jam Press/@fenellascorner

 Arra azonban álmában sem számított, hogy milyen népszerűségre tesz szert a döntése miatt: több, mint egymillió követőt gyűjtött össze az Instagramon, az együttműködéseknek hála pedig irigylésre méltó keresettel rendelkezik.

 Bár állítása szerint továbbra is rengeteg negatív kommentet kap, mégsem csinálna semmit másképp: szerinte az emberi testet úgy kell elfogadni, ahogy van, a maga természetes gyönyörűségében. 

