Ismét egy érzelmes dance slágert írt Vékony Zoli. A producer egy amerikai énekesnőt kért fel, hogy elénekelje a dalt, a hozzá készült videó ötletét Mosolykával és férjével, Sándorral álmodták meg.

„Épp a most készülő Mosolyka film utómunkáján dolgoztunk, mikor mindhármunkat egyszerre csapott fejbe a felismerés: már megint a telefonunkat nyomkodjuk egymás társaságában. Ekkor fogalmaztuk meg a gondolatot, hogy telefon nélkül sokkal kommunikatívabb a világ. A „Closer To Me" című dalomhoz készült klipben megmutatom, mennyire groteszkül néz ki, mikor valaki a szerelme, családja vagy barátai társaságában nyomkodja a telefonját. A videóval tükröt tartok azok elé, akik nem egymással vannak elfoglalva. Egy mosoly, egy meghitt beszélgetés, egy önfeledt nevetés vagy egy érintés annyira sok örömet tud okozni. A mai világ egyik legnagyobb problémája, hogy sokan ezt nem veszik észre, én pedig szeretném felhívni rá a figyelmet" – mesélte Zoli a dal képi anyagának történetét.

A zeneszerző-producer Gelencsér Tímeát választotta női főszereplőnek, a férfi főszereplő megkeresésénél pedig nagyon ügyelt arra, hogy profi és karakteres arcú színész legyen. Zoli nem csak előadóként volt jelen a forgatáson, de rendezője és operatőre is az anyagnak, ahogy a korábbi szerzeményeinek esetében is.

„Kihívásként élem meg a munkáimat. Igyekszem minél több érzelmet közvetíteni kép is hang segítségével. Szerencsére van egy jól bevált csapatom, Schnell Viktor stylist és Craicun Eszter sminkes, akikkel rugalmas és könnyű a közös munka, hiszen igazi profik – fogalmazott Zoli.