Nem bírta türtőztetni magát Majka, kiborult a Nyomd a gombot, tesó! két játékosára. A műsorvezető szerint túlságosan is a biztosra mentek, de kockázat nélkül nem lehet nyerni. El is mondta nekik a véleményét. "Nem lehet így, nem lesz pénzetek" - szembesítette őket a helyzettel, de a versenyzők nem értettek vele egyet. Ők akkor is úgy gondolták, hogy így kell játszani ezt a játékot. ű