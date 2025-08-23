Segítség, anyósékkal lakok: így éld túl a többgenerációs együttélést

Anyós finomakat főz, mindig van tiszta alsónemű a szekrényben és sokkal többet tudunk így félretenni – ismerős a szituáció? Manapság újra nagy népszerűségnek örvend a többgenerációs együttélés. Nem meglepő, hiszen régen is így ment ez: a fiatal pár odaköltözött valamelyik szülőhöz, kommunaként látták el a háztartási feladatokat és a gyereknevelést is. Az önálló ingatlanvásárlás manapság sem könnyebb, így rengeteg fiatal választja most is azt a megoldást, hogy hosszabb-rövidebb ideig, de hazaköltöznek az egyik fél szüleihez. Az együttélés azonban számtalan súrlódást okozhat. Szmolka Orsolya pszichológus most elárulja, hogyan érdemes kezelni a többgenerációs együttélést, hogy ne menjen a kapcsolat rovására.

Többgenerációs együttélés: ezekre figyelj, ha nem akarod, hogy a kapcsolatod rovására menjen.

Többgenerációs együttélés: áldás vagy átok?

Bár sokan viszolyognak attól, hogy a szüleikkel vagy az anyósékkal éljenek, van, hogy ez tűnik a legészszerűbb megoldásnak. Ez az életforma sok előnnyel jár, például, hogy mindig van főtt étel az asztalon, tele van a hűtő, ki van mosva és a gyerekfelügyelet is meg van oldva.

Csakhogy az együttélésnek van árnyoldala is: megszűnnek a privát terek, visszacsöppenünk a gyerekszerepbe és belelátunk egymás életébe.

Szmolka Orsolya pszichológus, képzésben lévő család- és párterapeuta most elmondja, hogyan élhetjük túl a többgenerációs együttélést.

Elkerülhetetlen például, hogy kialakítsunk egy heti rendet. Kinek mi a feladata, mibe tud besegíteni a fiatal pár, ki mikor használja a fürdőt, konyhát, vagy hogy kopogtatás nélkül ne menjünk be egymáshoz. Ez egy házirend, amihez aztán tarthatjuk magunkat és mindkét felet védi

– javasolja a szakember, aki szerint a legfontosabb, hogy lefektessük a játékszabályokat. Például, hogy csinálunk-e a másiknak helyet a konyhában, ki mikor mos, vagy ki mikor főz.

„Fontos, hogy közben a fiatal pár is önálló legyen, ne egy gyerekszerepbe csöppenjünk vissza. Az elején ez furcsa, hiszen a szülők örülnek és szeretnének segíteni, de fontos nem belekényelmesedni, a pár is vegye ki a részét a munkából" – részletezi Szmolka Orsolya. A pszichológus szerint ilyenkor a kulcs a kommunikáció. Ugyanis, ha ki vannak mondva a dolgok és le vannak fektetve a szabályok, akkor ha valami nem jól működik elő tudjuk ezt venni.