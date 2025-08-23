Salmon candy: édes-sós, halas rágcsálnivaló a TikTokról - RECEPT

Ki nem találnád, milyen új halas rágcsálnivaló a legtrendibb manapság: mindenki salmon candyt készít, ami nem más, mint édes, füstölt lazac. A név alapján alapján egy cukorka juthat eszünkbe, azonban ez egy húsféle: füstölt lazac és a karamellizált cukor kombinációja. Ha egy különleges, szokatlan nassolnivalót keresel, akkor mutatjuk hogyan kell elkészíteni Amerika egyik jellegzetes ételét.

A salmon candy egy izgalmas nassolnivaló.

Forrás: E+

Miért vannak oda a salmon candyért?

A salmon candy egy különleges, édes és sós ízvilágú snack, ami füstölt lazacból áll és cukorral vagy juharsziruppal készítenek el.

A tápanyagokban gazdag nassolnivaló kitűnő választás lesz azoknak, akik imádják a tengeri ízvilágot és szívesen keverik a sósat az édessel!



Különféle módokon fogyaszthatod: önmagában, szendvicsekhez, főételeket megszórva vagy akár salátákhoz is.

Miért egészséges?

A salmon candy rengeteg pozitív hatással rendelkezik:

A lazac kiváló fehérjeforrás.

Omega-3 zsírsavakban gazdag, így jótékony hatással van a szív- és érrendszerre.

B12-vitamint és D-vitamint is tartalmaz, emellett szelén és kálium forrás is.

Honnan ered a salmon candy?

A lazaos étel az Egyesült Államok északnyugati részén volt elterjedt az őslakosok körében.

Olyan őslakos törzsek, mint a Wiyot, már évszázadokkal ezelőtt is készítettek ilyen rágcsálnivalót, mert jól eltartható, tápláló ételnek számított.

Készítési folyamata:

A salmon candy előállítása több lépésből áll, de egyáltalán nem bonyolult:

Pácolás: A lazacot sóval, barna cukorral és/vagy juharsziruppal kell pácolni. Szárítás: A halat ki kell szárítani, hogy kialakuljon rajta egy ragacsos réteg. Füstölés: Hidegen vagy melegen ajánlott füstölni, gyakran juharfával, hogy így még jobban érvényesüljön a hús íze. Glazírozás: A füstölés közben további cukros vagy szirupos réteget szükséges hozzáadni, hogy így karamellizálódjon a lazac.

A salmon candy receptje:

Most, hogy már látod nem is olyan bonyolult az elkészítése, lássunk egy salmon candy receptet, így otthon is könnyedén megcsinálhatod ezeket a falatkákat akár nem mindennapi vendégvárónak, vagy csak magadnak estére, a tévé elé.

Hozzávalók:

500 g lazacfilé (bőr nélkül)

100 g barna cukor

2 evőkanál juharszirup vagy méz (opcionális)

2 evőkanál só

1 teáskanál fekete bors (frissen őrölve)

1 teáskanál füstölt paprika (opcionális, az extra füstös ízért)

Elkészítés:

Pácolás

Keverd össze a barna cukrot, sót, borsot és a füstölt paprikát egy tálban. Egy nagyobb tálba vagy műanyag zacskóba helyezd a lazacfilét, majd dörzsöld be a cukros-sós keverékkel. Ha használsz juharszirupot vagy mézet, azt is kend rá egyenletesen. Fedd le, majd tedd a hűtőbe 12-24 órára, hogy jól átjárja a fűszeres cukor. A pácolási időt az ízlésedhez igazíthatod. Ha intenzívebb ízt szeretnél, hosszabb ideig pácold. Szárítás

Vedd ki a lazacot a pácléből, és öblítsd le hideg vízzel, hogy ne legyen túl sós. Tedd papírtörlőre, és itasd fel a nedvességet. Ezután helyezd egy rácsra (ami a sütőben van), és hagyd szobahőmérsékleten száradni 1-2 órát, hogy a felület egy vékony, ragadós réteget képezzen. Füstölés

Használj hideg vagy meleg füstölőt (hideg füstölés kb. 25-30 Celsius, meleg füstölés 50-80Celsius). Füstölj 2-4 órán keresztül juharfával vagy almafával, amíg a lazac szépen megpuhul és átsül. Ha nincs füstölőd, akkor a lazacot akár sütőben is készítheted alacsony hőmérsékleten (kb. 80 fokon) 1-2 órán át, de azzal számolj, hogy sajnos így a füstös íz nem lesz olyan erős. Glazírozás (opcionális)

Közben vagy a füstölés végén kenj rá még egy vékony réteg juharszirupot vagy mézet, hogy szép, fényes és édes bevonatot kapjon. Hűtés és tálalás

Hagyd kihűlni, majd szeleteld vékony csíkokra esetleg kockákra. Hidegen vagy szobahőmérsékleten is fogyasztható.

Jó étvágyat kívánunk a szuper édes-sós halas nasidhoz!