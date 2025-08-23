Tragédia az Emily Párizsban velencei forgatásán: összeesett és meghalt a stáb egyik tagja

A La Repubblica beszámolója szerint a mentősök csütörtökön este 7 óra körül siettek a helyszínre, a történelmi Hotel Danielibe, de már nem tudták megmenteni az Emily Párizsban rendezőasszisztensének, Diego Borellának az életét.
Az olasz média szerint Diego Borella íróként is dolgozott, meséket és gyermekkönyveket publikált. Úgy tudni, hogy az Emily Párizsban forgatását a rendezőasszisztens halála után leállították.
A forgatás, amely augusztus 15. és 25. között Velencében zajlik, várhatóan a következő napokban — a tragédia ellenére — időben befejeződik majd.
Az Emily Párizsban új évadát azért forgatják Olaszországban, mert az ötödik évad története szerint a Párizst imádó címszereplő, akit Lily Collins alakít a sorozatban, a római Agence Grateau-nál kap állást. Az új évad premierje december 18-án lesz a Netflixen.
A sorozat hivatalos odala egyelőre nem emlékezett meg az elhunyt rendezőasszisztenséről.
