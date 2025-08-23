Te is 10 perc alatt szoktál megebédelni? Van egy nagyon rossz hírünk...

Gyorsan eszel? Nem vagy egyedül. De az a rossz hírünk van, hogy így nem csak az ebéded pusztítod el gyorsan, hanem saját magad is. A habzsolás egyenes út a puffadáshoz, refluxhoz és a bélpanaszokhoz. Haa lassan eszel, azzal a testednek teszel jót.
A mindennapi rohanás közben már az evést is megpróbáljuk minél hamarabb letudni. Az ízét sem nagyon érezzük, miközben letuszkoljuk a torkunkon. Bár lehet, hogy az élet néha nagyon hasonlít egy Forma1-es versenypályára, a gyomrunk még mindig nem evolválódott csúcsmodern üzemanyagtartállyá, hogy csak úgy gyorsan megtölthessük és roboghassunk tovább. Az egészséges életmódnak a tudatos étkezés, vagyis a lassú evés is része.
A kutatások szerint azok, akik legalább 20 percet szánnak egy főétkezésre, kevesebb emésztési problémával küzdenek, kevesebb esélyük van az elhízásra, és még a vércukorszintjük is stabilabb marad. Ha pár perc alatt eltünteted a menüt, az agyad egyszerűen nem kap időben jelet a jóllakottságról, és ezért többet eszel a kelleténél. A túl gyors evés ráadásul az emésztőenzimek munkáját is ellehetetleníti – nem csoda, ha puffadsz és büfögsz folyamatosan.
A szakértők szerint nem csak az számít, mit eszel – hanem az is, hogyan. Az alapos rágás nemcsak az étel emésztését segíti, de jelzést is küld a gyomornak, hogy készülhet a munkára. Aki habzsol, az hasonló intenzitással terheli meg a beleit, mint amikor egy 150 kilós ember fekvő helyzetből egyből 500 métert akarna sprintelni. A telítettségérzet 15-20 perccel az evés megkezdése után jelentkezik. Ha ez alatt az idő alatt te már el is mosogattál, akkor a testednek esélye sincs időben szólni, hogy „Hé, köszi, elég volt.”.
1. Állj le, és csak az evésre figyelj legalább 15 percig.
2. Ne a képernyőt bámuld közben – az agy nem tud egyszerre két helyre koncentrálni.
3. Ne szégyelld, ha te vagy az utolsó, aki befejezi – inkább sajnáld azt, aki öt perc alatt behabzsolta az adagját.
