A Szomszédok című televíziós sorozat rendezője, Horváth Ádám júniusban halt meg. Özvegye, Csűrös Karola azóta szűnni nem akaró fájdalommal a szívében éli a mindennapjait. Az ünnepek még inkább elszomorítják, hiszen 1966 óta minden karácsonyt a férjével töltött.

„Mindig szép karácsonyaink voltak Ádámmal. Most nem jó, rettentően szomorú vagyok. Emlékszem, együtt mentünk át a papámhoz és a mamámhoz, a nővéremhez, a gyerekekhez. Másnap a sógornőmnél volt a nagy ebéd. Meghitt, családias események voltak. Hát, igen, ez már elmúlt" – mondta szomorúan a Star magazinnak Csűrös Karola.

A színésznő azt is elmesélte, hogy a karácsony számára egyfajta újjászületés is. Az első emléke az ünnepről nagyon szomorú: szenteste volt, háborús időket éltek, és az édesapja pedig levezényelte őket a pincébe. A művésznő kisgyerekként nagyon sírt akkor, mert fent kellett hagyni a karácsonyfát és az ajándékokat. Ám az apjának jók voltak a megérzései, hiszen ahogy leértek a pincébe, egy gránát csapódott a szobájukba, mindent elpusztítva. Ha az apja nem lép időben, ő is meghalt volna.

A férje nélkül Csűrös Karola úgy érzi, nem tud örülni a karácsonynak, de a családja nem hagyja magára, a színésznő pedig meg is ígérte a nővérének, a menyének és az unokáinak, hogy szenteste velük lesz majd.