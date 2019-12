Ördög Nóra a Borsnak adott interjút, amelyben arról is beszélt többek között, hogyan sikerül összeegyezetnie a munkát és a magánéletet. A TV2-s műsorok mellett egyéb teendői is vannak, különböző rendezvények háziasszonya, az egyik hipermarketlánc arca és emellett férjével még vlogolnak is. Elárulta, néha lelkiismeret-furdalása van, hogy nélkülöznie kell gyermekeit. Szerencsére azonban így is sok időt tudnak együtt tölteni.

„A férjemmel, Nánási Pállal rengeteget dolgozunk együtt a YouTube-csatornánkon, aminek sokszor a gyermekeim is részei, ilyenkor is együtt tudunk lenni. Vannak pillanatok, amikor bűntudatot érzek, ha kimarad egy-két este a gyerekekkel a munka miatt, de ilyenkor mindig igyekszünk Palival ezt kompenzálni. A közelmúltban Disneylandbe vittük őket, most meg pénteken már nem mennek iskolába, bepakolunk és az ünnepek előtt eltűnünk pár napra wellnessezni, ami csak a miénk lesz."