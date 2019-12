Ahogy korábban megírtuk, tizenkilenc év, négy hónap börtönbüntetésre ítélték az Isten Jánosaként ismert brazil kuruzslót, Joao Teixeira de Fariát, aki többek között orális szex által ígért gyógyító energiát a hiszékeny pácienseinek. A Bors most arról ír, hogy a "csodadoktornál" Fenyő Iván színész is járt, aki egy videón hosszasan méltatta is a "gyógyítót".