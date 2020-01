A baleset helyszínén megjelent Gesztesi Károly szintén színművész fia, Gesztesi Máté – írja az Origo.

Két évvel ezelőtt írtunk arról, hogy a neves színész fia, Máté filmjében kapott szerepet. Gesztesi Károly elsőszülött fiára rendkívül büszke volt, a Blikknek adott interjúban így méltatta: