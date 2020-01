Gesztesi Károly januér 4-én, az autójában lett rosszul a Ferdinánd hídon. A színész biztonságosan félreállt autójával, ezzel egy esetleges baleset lehetőségét is megelőzte. A mentőket ő maga értesítette először, de sok segélyhívás érkezett be a járókelőktől és autósoktól is.

A Bors információi szerint a színészt az arrajáró civilek kezdték el újraéleszteni, de gyorsan megérkeztek a mentők, és folytatták a küzdelmet. 50 percen keresztül próbálták visszahozni őt az életbe, de nem jártak sikerrel.