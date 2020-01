Mint arról beszámoltunk, tragédiával zárult az előző év Kozso számára: elvesztette szeretett édesanyját. Kettejük között mindig nagyon szoros volt a kapcsolat, és az énekes teljesen padlóra került miatta. Aggódnak érte a barátai is, aRipost azt írja, már egyik decemberi koncertje előtt is rosszul lett, hosszasan feküdt a hordágyon, mentőt kellett hozzá hívni. Képtelen volt színpadra állni.

„Egy teljesen egészséges embert is nagyon megvisel egy szülő halála, de Kozso esetében ez még veszélyesebb. Nagyon közel álltak egymáshoz, anyukája ápolta, amikor az agyműtét után lábadozott. Amúgy is sok pihenésre lenne szüksége, de félő, hogy ahhoz, hogy elterelje a gondolatait, most túl fogja hajtani magát. Ha dolgozik, alkot, vagy fellép, akkor másra figyel, a baj csak az, hogy esetében ez veszélyes lehet" – nyilatkozta a lapnak egy ismerős.