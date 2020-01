"Nem szívesen emlegetem fel, hogy májusban rosszul lettem, és szirénázó rohamkocsi sietett velem az intenzív osztályra, de most elmondhatom, Karcsi utána felhívott, és nemcsak azt vallotta be, hogy ő is megrémült, hanem arra is megkért, menjek el vele terheléses kardiológiai vizsgálatra" – kezdte a mulatószenész.

"Elmentünk, méghozzá az egyik legjobb szakemberhez, és komolyan vettük. Sosem mondta el, mi lett a pontos eredmény, de nem tudom feledni, hogy utána az orvos vele négyszemközt is beszélni akart. Ennél többet nem tudok mondani erről a dologról, hiszen utána ő sem hozta fel, de most minden más megvilágításba került"– emlékezett vissza Galambos Lajos, és felsóhajtott.

Lajcsit nagyon megviselte barátja hirtelen halála.

"Rögtön összehaverkodtunk, ahogy a zeneművészeti szakközépiskolában először összenéztünk. Persze, a fürdőben tartott tornaórákat jobban élveztük, és utána sokat csajoztunk a pesti strandokon. Évtizedeken át frocliztuk egymást, de a nagyvonalúsága is változatlan maradt. Kezdetben furcsálltam, hogy az uzsonnájából mindenkit megkínált, később annak is szemtanúja voltam, ahogy befizetett egy vendéglőbe egy hajléktalant. Sok jó embert ismerek, de az a mackós ragyogás, ami belőle áradt, abszolút páratlan volt. Nehezemre esik múlt időben beszélni róla. Számomra nem halt meg, csak megpihent"– mondta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett trombitaművész a Blikknek.