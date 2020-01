Bajor Imre lánya, Bajor Lili apja legjobb barátjával, Gálvölgyi Jánossal játszik egy darabban, ami hatalmas boldogsággal tölti el. Örül, hogy tőle lesheti el a színészi trükköket. A próbák jó hangulatban zajlottak, de volt egy pillanat, ami nagyon megérintette Lilit.

„Mostanában jól esik róla beszélgetni. Nem is tudnám a színészi hivatást úgy űzni, hogy ne jusson eszembe. Ma már nem elgyengít, hanem megerősít, ha felidézem az emlékét. Igaz, most a próbák során volt egy pillanat, nagyon szíven ütött. Elmentem János öltözője előtt és megcsapott édesapám parfümjének az illata. Furcsa volt ennyi év után ráismerni. Egy pillanatra úgy éreztem, mintha újra itt lenne. Aztán János elmagyarázta, hogy még együtt választották ezt a márkát, amit ő azóta is használ" – mondta a Best Magazinnak Bajor Lili.