Úgy tűnik, a hollywoodi férfiak között nagyon elterjedt a hosszú, bozontos szakáll. Nemrég Kurt Russellt kapták lencsevégre ápoltnak nem éppen nevezhető küldővel, most pedig a sármos Jeffrey Dean Morgant fotózták le hasonló külsővel. A The Walking Dead és az Odaát sztárja, aki feltűnt a Grace klinikában és a P.S. I Love You-ban is, szinte felismerhetetlen legutóbbi képein.